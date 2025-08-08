Коньков о СКА: «Не думаю, что на молодежи окончательно поставили крест. Там собраны одни из самых талантливых ребят в России. Селекция была хорошая»

"Оценивать нужно всегда по результатам, а не по первым дням предсезонки. С любым коллективом можно сделать максимум возможного. Они выбрали свой вектор тренировочного процесса и следуют плану, который будет приносить им результат. Поэтому сейчас давать какие-то суждения нет никакого смысла.
Должны пройти летние турниры, и я по ним не стал бы делать выводы. Надо смотреть, как команда будет двигаться по сезону. Чемпионат у нас длинный, случаются разные ситуации: травмы, болезни, неудачные игры. Поэтому сочетания могут меняться. Команда — это динамическая структура, в которую всегда вносятся изменения. Надо смотреть по первым двум месяцам.
Не думаю, что на молодежи в СКА окончательно поставили крест. Там собраны одни из самых талантливых ребят в России. Селекция хорошая была проведена в прошлые годы. Все под присмотром, все рядышком находятся", — сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.
Корнилов о СКА: «Состав стал слабее, чем в прошлом сезоне. Короткий и Кузьмин заслужили места в основе своей работой, почему пока не проходят туда — не знаю».