Коньков о СКА: «Не думаю, что на молодежи окончательно поставили крест. Там собраны одни из самых талантливых ребят в России. Селекция была хорошая»

Должны пройти летние турниры, и я по ним не стал бы делать выводы. Надо смотреть, как команда будет двигаться по сезону. Чемпионат у нас длинный, случаются разные ситуации: травмы, болезни, неудачные игры. Поэтому сочетания могут меняться. Команда — это динамическая структура, в которую всегда вносятся изменения. Надо смотреть по первым двум месяцам.