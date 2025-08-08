Овечкин в 9-й раз выиграл «Харламов трофи» — приз лучшему российскому игроку сезона. Бобровский занял 2-е место, Кучеров — 3-е

«Харламов Трофи» был учрежден газетой «Советский спорт» и носит имя Валерия Харламова. С 2020 по 2024 года трофей не вручался.
В голосовании приняли участие 107 респондентов: журналисты, блогеры, представители клубов КХЛ, руководители российских хоккейных организаций и легенды прошлого. Они должны были выбрать топ-3 лучших российских хоккеиста сезона-2024/25 вне зависимости от чемпионата. За первое место присваивалось 3 очка, за второе — 2, а за третье — 1.
Победителем стал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, набравший 314 баллов.
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал вторым с 184 баллами. Форвард «Тампы» Никита Кучеров с 65 баллами замкнул тройку.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше