Журова о самых популярных спортсменах России: «Овечкин — номер один. Второй — Большунов, вокруг него есть ажиотаж. Третий — Дзюба, потому что футбол — самый популярный вид спорта в стра

— Кто, на ваш взгляд, самые популярные спортсмены России?
— Овечкин — номер один, это не обсуждается. Второй — Саша Большунов, вокруг него есть ажиотаж.
Третий — Дзюба, потому что футбол — самый популярный вид спорта в России, а он самый известный действующий футболист, — заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше