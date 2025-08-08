Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Журова о самых популярных спортсменах России: «Овечкин — номер один. Второй — Большунов, вокруг него есть ажиотаж. Третий — Дзюба, потому что футбол — самый популярный вид спорта в стра

Олимпийская чемпионка отметила хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина, лыжника Александра Большунова и футболиста «Акрона» Артема Дзюбу.

Источник: Спортс"

— Кто, на ваш взгляд, самые популярные спортсмены России?

— Овечкин — номер один, это не обсуждается. Второй — Саша Большунов, вокруг него есть ажиотаж.

Третий — Дзюба, потому что футбол — самый популярный вид спорта в России, а он самый известный действующий футболист, — заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше