Афиногенов о «Харламов трофи» у Овечкина: «Александр побил рекорд Гретцки, этим все сказано. Считаю его, Бобровского и Кучерова лучшими в сезоне»

«Харламов трофи» был учрежден газетой «Советский спорт» и носит имя Валерия Харламова. С 2020 по 2024 год трофей не вручался.
"Моя тройка лучших российских игроков прошедшего сезона — Александр Овечкин, Сергей Бобровский и Никита Кучеров. В прошлом сезоне Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Думаю, что этим все сказано.
Бобровский вместе с «Флоридой» во второй раз подряд выиграл Кубок Стэнли. Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ. Считаю эту тройку хоккеистов лучшей«, — сказал бывший нападающий “Динамо” Максим Афиногенов.
