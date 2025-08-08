Ричмонд
Афиногенов о «Харламов трофи» у Овечкина: «Александр побил рекорд Гретцки, этим все сказано. Считаю его, Бобровского и Кучерова лучшими в сезоне»

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» в 9-й раз стал обладателем награды. Приз вручается лучшему российскому хоккеисту сезона.

Источник: Спортс"

«Харламов трофи» был учрежден газетой «Советский спорт» и носит имя Валерия Харламова. С 2020 по 2024 год трофей не вручался.

"Моя тройка лучших российских игроков прошедшего сезона — Александр Овечкин, Сергей Бобровский и Никита Кучеров. В прошлом сезоне Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Думаю, что этим все сказано.

Бобровский вместе с «Флоридой» во второй раз подряд выиграл Кубок Стэнли. Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ. Считаю эту тройку хоккеистов лучшей«, — сказал бывший нападающий “Динамо” Максим Афиногенов.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
