ЦСКА и «Ак Барс» сыграют в финале Кубка Овечкина в субботу, «Локомотив» и «Салават» встрется в матче за бронзу

Перед финальным игрой состоится гала-матч, в котором примет участие сам Овечкин в качестве капитана одной из команд, а также Кирилл Капризов, Дмитрий Орлов, Матвей Мичков, Вячеслав Фетисов, Сергей Коньков, Алексей Морозов, Андрей Николишин, Виталий Прохоров, Евгений Конобрий, Иван Ткачев, экс-футболисты сборной России Андрей Аршавин, Дмитрий Сычев, олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, Роман Ротенберг и блогер Ярослав Кузьмичев.