Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
ЦСКА и «Ак Барс» сыграют в финале Кубка Овечкина в субботу, «Локомотив» и «Салават» встрется в матче за бронзу

Сегодня на «Арене-Мытищи» завершилась серия плей-офф Ovi Cup среди детско-юношеских академий России, Беларуси и Казахстана.

Источник: Спортс"

В субботу, 9 августа, в финале сыграют ЦСКА и «Ак Барс». В матче за третье место встретятся «Локомотив» и «Салават Юлаев».

Перед финальным игрой состоится гала-матч, в котором примет участие сам Овечкин в качестве капитана одной из команд, а также Кирилл Капризов, Дмитрий Орлов, Матвей Мичков, Вячеслав Фетисов, Сергей Коньков, Алексей Морозов, Андрей Николишин, Виталий Прохоров, Евгений Конобрий, Иван Ткачев, экс-футболисты сборной России Андрей Аршавин, Дмитрий Сычев, олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, Роман Ротенберг и блогер Ярослав Кузьмичев.

Павел Дацюк будет капитаном второй команды, в составе которой выступят Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Игорь Шестеркин, Михаил Сергачев, Кирилл Марченко, Егор Замула, Дмитрий Воронков, Дмитрий Симашев, Александр Романов, Валерий Каменский, Александр Гуськов и Дмитрий Зацепин, а также экс-полузащитник футбольной сборной России Александр Мостовой, президент «Fight Nights» Камил Гаджиев, блогеры Владимир Тимофеев (Vobon), Андрей Репин (Repa) и Дмитрий Козлов (Deemy).