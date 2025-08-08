Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Губерниев о «Харламов трофи» у Овечкина: «Правильный выбор. Приз позволяет вспомнить советского игрока, отдать должное тем, кто защищает цвета РФ в НХЛ»

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» в 9-й раз стал обладателем награды. Приз вручается лучшему российскому хоккеисту сезона. В топ-3 также вошли Сергей Бобровский и Никита Кучеров.

Источник: Спортс"

«Харламов трофи» был учрежден газетой «Советский спорт» и носит имя Валерия Харламова. С 2020 по 2024 год трофей не вручался.

"Абсолютно правильный выбор, один лучше другого. Понятно, что здесь двух мнений быть не может. Овечкин — самый высокооплачиваемый, звездный.

Бобровский — взял Кубок Стэнли, он один из лучших вратарей. Кучеров — он редкий умница и суперзвезда. У меня, как у хоккейного обозревателя, вопросов по тройке нет. Когда есть такие премии, это всегда хорошо.

«Харламов Трофи» позволяет в очередной раз вспомнить советского игрока и безусловно отдать должное тем, кто защищает цвета Российской Федерации, играя в НХЛ. Я всячески приветствую эту премию! «- сказал комментатор “Матч ТВ” Дмитрий Губерниев.