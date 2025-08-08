Губерниев о «Харламов трофи» у Овечкина: «Правильный выбор. Приз позволяет вспомнить советского игрока, отдать должное тем, кто защищает цвета РФ в НХЛ»

«Харламов трофи» был учрежден газетой «Советский спорт» и носит имя Валерия Харламова. С 2020 по 2024 год трофей не вручался.
"Абсолютно правильный выбор, один лучше другого. Понятно, что здесь двух мнений быть не может. Овечкин — самый высокооплачиваемый, звездный.
Бобровский — взял Кубок Стэнли, он один из лучших вратарей. Кучеров — он редкий умница и суперзвезда. У меня, как у хоккейного обозревателя, вопросов по тройке нет. Когда есть такие премии, это всегда хорошо.
«Харламов Трофи» позволяет в очередной раз вспомнить советского игрока и безусловно отдать должное тем, кто защищает цвета Российской Федерации, играя в НХЛ. Я всячески приветствую эту премию! «- сказал комментатор “Матч ТВ” Дмитрий Губерниев.