Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Рафиков о Хартли: «У него такой же системный хоккей, который ставил Никитин. У “Локомотива” не возникнет проблем, думаю»

Напомним, в прошлом сезоне ярославский клуб под руководством Игоря Никитина стал обладателем Кубка Гагарина. Никитин после завершения розыгрыша перешел в ЦСКА.

Источник: Спортс"

— Подписывая соглашение с «Локомотивом», вы уже знали, что в команде сменится тренерский штаб?

— Да, знал.

— Наверняка вы слышали много о Хартли и его принципах работы. Готовы к работе с канадским специалистом?

— Тренерский штаб Боба Хартли придет и все свои требования нам объяснит. Такой же системный хоккей, который ставил Игорь Валерьевич [Никитин], может, какие-то детали и нюансы будут другие, у нас есть месяц на подготовку. Думаю, проблем не возникнет.

— Общались ли уже с ним? Чего ожидаете от совместной работы?

— Да, Боб лично позвонил каждому игроку из команды. Пообщались, узнавал, как дела, как проходит межсезонье. Сказал, что будет очень много работы, поэтому надо будет подготовиться, — сказал защитник «Локомотива» Рушан Рафиков.