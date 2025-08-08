Рафиков о Хартли: «У него такой же системный хоккей, который ставил Никитин. У “Локомотива” не возникнет проблем, думаю»

— Подписывая соглашение с «Локомотивом», вы уже знали, что в команде сменится тренерский штаб?
— Да, знал.
— Наверняка вы слышали много о Хартли и его принципах работы. Готовы к работе с канадским специалистом?
— Тренерский штаб Боба Хартли придет и все свои требования нам объяснит. Такой же системный хоккей, который ставил Игорь Валерьевич [Никитин], может, какие-то детали и нюансы будут другие, у нас есть месяц на подготовку. Думаю, проблем не возникнет.
— Общались ли уже с ним? Чего ожидаете от совместной работы?
— Да, Боб лично позвонил каждому игроку из команды. Пообщались, узнавал, как дела, как проходит межсезонье. Сказал, что будет очень много работы, поэтому надо будет подготовиться, — сказал защитник «Локомотива» Рушан Рафиков.