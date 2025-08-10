Артюхин про Ovi Cup: «Саша — огромный молодец, Ковальчук устраивает детский турнир в Туле. Здорово, что ребята это организовывают»

"Я позитивно к этому отношусь. Саша — огромный молодец, устраивает такие турниры для детей.
Это же шикарная возможность увидеть звезд, подойти к ним и сфотографироваться. Сашу мы можем увидеть только по телевизору, а тут появилась такая возможность посмотреть на него воочию.
Слышал, что и Илья Ковальчук устраивает свой детский турнир в Туле. Здорово, что ребята организовывают все это.
У меня в прошлом году была возможность поучаствовать в Ovi Cup. Это очень здорово", — сказал бывший игрок сборной России Евгений Артюхин.
