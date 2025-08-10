Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Артюхин про Ovi Cup: «Саша — огромный молодец, Ковальчук устраивает детский турнир в Туле. Здорово, что ребята это организовывают»

В детском турнире приняли участие 24 команды из России, Беларуси и Казахстана. В последний день соревнований состоялся гала-матч с участием звезд спорта.

Источник: Спортс"

"Я позитивно к этому отношусь. Саша — огромный молодец, устраивает такие турниры для детей.

Это же шикарная возможность увидеть звезд, подойти к ним и сфотографироваться. Сашу мы можем увидеть только по телевизору, а тут появилась такая возможность посмотреть на него воочию.

Слышал, что и Илья Ковальчук устраивает свой детский турнир в Туле. Здорово, что ребята организовывают все это.

У меня в прошлом году была возможность поучаствовать в Ovi Cup. Это очень здорово", — сказал бывший игрок сборной России Евгений Артюхин.

