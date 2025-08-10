Короткий о том, кто из игроков СКА впечатлил его: «Кузьмин — работяга, Плотников. Демидов — другой уровень, тут все понятно без разговоров»

— Из молодых меня впечатлил Григорий Кузьмин, с которым я играл. Он работяга, после каждого матча заминка, интенсивная разминка, ходит в зал. Делает общие вещи и еще какие-то свои дорабатывает. А из тех, кто постарше — Сережа Плотников. Он тоже трудяга.
— Ты назвал Кузьмина. Наверняка многие ждали ответ — Ваня Демидов.
— Ваня Демидов — это другой уровень. Вы спросили, кто меня удивил, а Ваня не удивил. Тут все понятно без разговоров.
— Если бы он не уехал, мог бы в финале играть.
— Мог бы, тогда было бы по-другому, я думаю. Нельзя надеяться на кого-то, надо всегда на себя. Мы надеялись только друг на друга, кто был в команде, — сказал форвард СКА и «СКА-1946» Матвей Короткий.