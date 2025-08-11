Ричмонд
Матч-центр
Форвард СКА Короткий о стиле «бей-беги»: «Люблю такой хоккей. А как в зону войти? Там же тоже ребята в обороне играют строго. Вот — вбрасываешь и бежишь»

В декабре 2024 года в Туле «Академия Михайлова» обыграла «СКА-1946» (3:2 ОТ) в «Молодежной классике» на открытом воздухе.

Источник: Спортс"

— Хотя забили пять голов, для матча на открытом воздухе — это нормально. Долго как-то раскачивались.

— А как там раскачаться, если бежишь и снег идет? Максимум, можешь вбросить шайбу и побежать бороться за нее.

— Сейчас еще поколение, не привыкшее к этому хоккею?

— Я люблю такой хоккей.

— Что тебе в нем нравится?

— Бежать, потом забирать шайбу и играть.

— Ты играешь как плеймейкер, снайпер. Наоборот, более интересная игра.

— Можно быть плеймейкером, но бороться за шайбу-то кто будет? Ее же нужно сначала забрать, чтобы потом быть плеймейкером.

— Можно забрать в своей зоне, например, и в чужую заходить без вброса.

— А как в нее войти? Там же тоже ребята в обороне играют строго. Вот — вбрасываешь и бежишь, — сказал Короткий.