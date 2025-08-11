Форвард СКА Короткий о стиле «бей-беги»: «Люблю такой хоккей. А как в зону войти? Там же тоже ребята в обороне играют строго. Вот — вбрасываешь и бежишь»

— Хотя забили пять голов, для матча на открытом воздухе — это нормально. Долго как-то раскачивались.
— А как там раскачаться, если бежишь и снег идет? Максимум, можешь вбросить шайбу и побежать бороться за нее.
— Сейчас еще поколение, не привыкшее к этому хоккею?
— Я люблю такой хоккей.
— Что тебе в нем нравится?
— Бежать, потом забирать шайбу и играть.
— Ты играешь как плеймейкер, снайпер. Наоборот, более интересная игра.
— Можно быть плеймейкером, но бороться за шайбу-то кто будет? Ее же нужно сначала забрать, чтобы потом быть плеймейкером.
— Можно забрать в своей зоне, например, и в чужую заходить без вброса.
— А как в нее войти? Там же тоже ребята в обороне играют строго. Вот — вбрасываешь и бежишь, — сказал Короткий.