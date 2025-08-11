Федорищев о ЦСК ВВС: «Наша задача — развивать клуб и всю систему хоккея в Самарской области. Мы наметили большие планы вместе с нашими надежными партнерами»

"ЦСК ВВС — команда с богатой историей, славными традициями, многочисленными болельщиками. В этом году клуб отмечает свое 75-летие. Сегодня наша задача — развивать клуб ЦСК ВВС, всю систему хоккея в Самарской области.
Здесь мы вместе с нашими надежными партнерами наметили большие планы. Благодарю председателя совета директоров группы компаний «Полипласт» Александра Зинуровича Шамсутдинова за сотрудничество.
Дополнительный импульс развитию спорта в Самарской области, в том числе хоккея, даст проведение международного форума «Россия — спортивная держава», который пройдет в нашем регионе в начале ноября", — сказал Вячеслав Федорищев.