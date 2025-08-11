Ричмонд
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Федорищев о ЦСК ВВС: «Наша задача — развивать клуб и всю систему хоккея в Самарской области. Мы наметили большие планы вместе с нашими надежными партнерами»

В воскресенье клуб, выступающий в Olimpbet ВХЛ, выиграл домашний предсезонный турнир — Кубок губернатора Самарской области. В нем также принимали участие «Южный Урал» (Орск), «Дизель» (Пенза) и АКМ (Тула).

Источник: Спортс"

"ЦСК ВВС — команда с богатой историей, славными традициями, многочисленными болельщиками. В этом году клуб отмечает свое 75-летие. Сегодня наша задача — развивать клуб ЦСК ВВС, всю систему хоккея в Самарской области.

Здесь мы вместе с нашими надежными партнерами наметили большие планы. Благодарю председателя совета директоров группы компаний «Полипласт» Александра Зинуровича Шамсутдинова за сотрудничество.

Дополнительный импульс развитию спорта в Самарской области, в том числе хоккея, даст проведение международного форума «Россия — спортивная держава», который пройдет в нашем регионе в начале ноября", — сказал Вячеслав Федорищев.