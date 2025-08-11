Губерниев о самых популярных спортсменах из России: «Овечкин — номер один. Большунов медийный, Дзюба, Бобровский. Загитова и Медведева выделяются»

Я бы не сказал, что у нас супермедийные игроки в КХЛ. Вряд ли такие есть. Вот Яна Егорян стала чемпионкой мира, но знают ли об этом люди, медийная ли она? Все-таки вид спорта такой нишевой. Если говорить о Батракове, он только стремится к этому. В футболе это точно Дзюба. Лыжница Вероника Степанова по медийности опережает любого биатлониста за счет своей движухи.