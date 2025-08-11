Гатиятулин о стажировке в «Ванкувере»: «В НХЛ задаются стандарты, мы пробуем что-то внедрять. В “Каролине” тоже был, узнал их систему, в “Далласе”. Это открыло глаза в&

«Стажировка в “Ванкувер”? Каждый тренер хочет развиваться, большинство ищет разные пути для этого, мне повезло, что есть хорошие отношения с Сергеем Гончаром, он помог организовать эту поездку, эту встречу, такие поездки помогают, где-то убеждаешься, что и где делаешь правильно, а где-то учишься. НХЛ — это куда мы смотрим, где задаются стандарты и пробуем что-то новое внедрять у себя.