Крикунов об Овечкине: «Такие рождаются раз в 100 лет. Все совпало — талант, желание работать, гены. Не просто так он в 40 лет забивает кучу голов в НХЛ»

— Овечкин был уже сложившимся игроком. С ним работал Хайдярыч (Зинэтула Билялетдинов — Спортс«“), а я его взял в тот год.
Сашка же здоровый, у него выдающаяся генетика. Он спокойно переносил все нагрузки, и не просто так он в 40 лет играет в НХЛ, забивая кучу голов.
Второго такого Овечкина не найдешь. Там все совпало — талант, желание работать, гены сумасшедшие. Мать — двукратная олимпийская чемпионка, сама — тренер. Отец — тоже спортсмен, замечательный мужик.
Все вместе привело к тому, что мы узнали хоккеиста Овечкина. Такие рождаются раз в 100 лет, — сказал главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов.
