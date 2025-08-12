Ричмонд
Крикунов об Овечкине: «Такие рождаются раз в 100 лет. Все совпало — талант, желание работать, гены. Не просто так он в 40 лет забивает кучу голов в НХЛ»

— У вас был Овечкин, когда он в 19 лет в составе московского «Динамо» стал победителем Суперлиги в локаутный сезон-2004/05.

Источник: Спортс"

— Овечкин был уже сложившимся игроком. С ним работал Хайдярыч (Зинэтула Билялетдинов — Спортс«“), а я его взял в тот год.

Сашка же здоровый, у него выдающаяся генетика. Он спокойно переносил все нагрузки, и не просто так он в 40 лет играет в НХЛ, забивая кучу голов.

Второго такого Овечкина не найдешь. Там все совпало — талант, желание работать, гены сумасшедшие. Мать — двукратная олимпийская чемпионка, сама — тренер. Отец — тоже спортсмен, замечательный мужик.

Все вместе привело к тому, что мы узнали хоккеиста Овечкина. Такие рождаются раз в 100 лет, — сказал главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов.

Крикунов о предложении возглавить «Сочи»: «Менял крышу у себя дома — поднимаю трубку, а там новый гендиректор клуба. По ходу разговора уже согласился».