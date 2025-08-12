Котляревский о Гру и Ги Буше: «Стиль один, канадский — все четко, концентрация. Но в “Авангарде” это гораздо строже. В “Тракторе” кому-то что-то позволяли»

— Много ли вообще различий между Гру и Буше?
— Мне кажется, что стиль один и тот же. Канадский — все строго, все четко, все принципы сохранять, концентрация, чтобы строгость присутствовала — что там, что здесь.
Но у Буше, мне кажется, это еще строже. Гораздо строже. В «Тракторе», может, кому-то что-то позволяли, какие-то были моменты. Здесь все четко, все как один.
— Не случайно говорят, что Буше достаточно жесткий тренер, у которого все по струночке.
— Он жесткий тренер в тех моментах, где это надо. Просто когда он требует — все выполняют. Если требуешь, выполняешь, то, судя по тому, как в короткое время, что я здесь пробыл, выполняешь — все, упражнение закончил, правильно сделал, и все. Если не выполняешь, он хочет до тебя достучаться, чтобы ты это выполнял.
А так он вообще позитивный человек, и так и не скажешь, что может быть строгим, — сказал нападающий «Авангарда» Михаил Котляревский.