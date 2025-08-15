Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Прибыльский об уходе Шабанова и Кравцова из «Трактора»: «Это были наши лучшие игроки. НХЛ — их мечта. Если что, здесь их всегда ждут»

Хоккеисты продолжат карьеру в НХЛ. Максим Шабанов подписал контракт с «Айлендерс», а Виталий Кравцов — с «Ванкувером».

— Максим Шабанов и Виталий Кравцов отправились в НХЛ. Как относишься к их отъезду? Насколько возможно их заменить?

— Это были наши лучшие игроки. Думаю, НХЛ — их мечта. Виталий уже который раз едет, хочет закрепиться. Макс тоже хотел попробовать свои силы в лучшей лиге мира. В этом нет ничего такого. Если что, здесь их всегда ждут.

Что касается попытки заменить, сейчас к нам пришли игроки, которые не нуждаются в представлении. Многие завоевывали кубок в своей карьере, и не один. Сезон все покажет, — сказал защитник «Трактора» Андрей Прибыльский.