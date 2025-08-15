Прибыльский об уходе Шабанова и Кравцова из «Трактора»: «Это были наши лучшие игроки. НХЛ — их мечта. Если что, здесь их всегда ждут»

— Максим Шабанов и Виталий Кравцов отправились в НХЛ. Как относишься к их отъезду? Насколько возможно их заменить?
— Это были наши лучшие игроки. Думаю, НХЛ — их мечта. Виталий уже который раз едет, хочет закрепиться. Макс тоже хотел попробовать свои силы в лучшей лиге мира. В этом нет ничего такого. Если что, здесь их всегда ждут.
Что касается попытки заменить, сейчас к нам пришли игроки, которые не нуждаются в представлении. Многие завоевывали кубок в своей карьере, и не один. Сезон все покажет, — сказал защитник «Трактора» Андрей Прибыльский.