Потуральски о мнении, что он может повторить рекорд Ливо: «Ценю оптимизм. Постараюсь сделать все, чтобы вернуть Кубок Гагарина в Омск, не зацикливаюсь на индивидуальных успехах»

— Ценю оптимизм этих людей (смеется — Спортс«“). Я хорошо знаком с Ливо, и он действительно провел невероятный сезон. Я был очень рад наблюдать за успехами своего друга. Так или иначе, моя главная цель на данный момент — выкладываться на максимум, чтобы помогать команде побеждать.
Единственное, к чему мы стремимся — это Кубок Гагарина, так что я не буду зацикливаться на индивидуальных успехах и постараюсь сделать все, чтобы вернуть трофей в Омск. Это было бы очень круто, — сказал американский новичок «Авангарда» Эндрю Потуральски.
Эндрю Потуральски: «Российская культура просто невероятна. Архитектура Петербурга — то, чего я нигде не встречал раньше, на сборах постоянно выходим гулять, чтобы насладиться городом».