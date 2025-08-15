Потуральски о мнении, что он может повторить рекорд Ливо: «Ценю оптимизм. Постараюсь сделать все, чтобы вернуть Кубок Гагарина в Омск, не зацикливаюсь на индивидуальных успехах»

Единственное, к чему мы стремимся — это Кубок Гагарина, так что я не буду зацикливаться на индивидуальных успехах и постараюсь сделать все, чтобы вернуть трофей в Омск. Это было бы очень круто, — сказал американский новичок «Авангарда» Эндрю Потуральски.