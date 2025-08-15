Ричмонд
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Потуральски о мнении, что он может повторить рекорд Ливо: «Ценю оптимизм. Постараюсь сделать все, чтобы вернуть Кубок Гагарина в Омск, не зацикливаюсь на индивидуальных успехах»

— В России многие считают, что вы способны побить недавний рекорд Джоша Ливо по голам в одном сезоне. Приятно это слышать?

Источник: Спортс"

— Ценю оптимизм этих людей (смеется — Спортс«“). Я хорошо знаком с Ливо, и он действительно провел невероятный сезон. Я был очень рад наблюдать за успехами своего друга. Так или иначе, моя главная цель на данный момент — выкладываться на максимум, чтобы помогать команде побеждать.

Единственное, к чему мы стремимся — это Кубок Гагарина, так что я не буду зацикливаться на индивидуальных успехах и постараюсь сделать все, чтобы вернуть трофей в Омск. Это было бы очень круто, — сказал американский новичок «Авангарда» Эндрю Потуральски.

Эндрю Потуральски: «Российская культура просто невероятна. Архитектура Петербурга — то, чего я нигде не встречал раньше, на сборах постоянно выходим гулять, чтобы насладиться городом».