Генменеджер «Монреаля» о Демидове: «Он не один в центре внимания. От Сузуки ждут 100 очков, от Кофилда — 40 голов, от Хатсона — прорыва, от Слафковского — нового ур

От Хатсона — прорыва. От Слафковского — нового уровня игры. Так что у нас в команде есть целая группа молодых хоккеистов, от которых ждут многого, и Иван не в одиночку в центре внимания, как это бывает в некоторых клубах, куда новичок приезжает в роли «спасителя».