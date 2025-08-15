Генменеджер «Монреаля» о Демидове: «Он не один в центре внимания. От Сузуки ждут 100 очков, от Кофилда — 40 голов, от Хатсона — прорыва, от Слафковского — нового ур

От Хатсона — прорыва. От Слафковского — нового уровня игры. Так что у нас в команде есть целая группа молодых хоккеистов, от которых ждут многого, и Иван не в одиночку в центре внимания, как это бывает в некоторых клубах, куда новичок приезжает в роли «спасителя».
Большинство молодых игроков приходят в НХЛ с желанием доказать себе, семье и критикам, что они достойны этого уровня. Но когда они обретают уверенность и понимают, что им здесь место, происходит незаметный сдвиг — они начинают думать о победах.
И когда они хотя бы прикоснутся к шансу выиграть Кубок или подойдут близко к этому, это становится настоящей одержимостью, куда более важной, чем личные рекорды, вроде 100 очков или 40 голов.
Поэтому мы и говорим нашей молодежи: не ждите слишком долго, чтобы взять на себя ответственность«, — сказал генеральный менеджер “Монреаля” Кент Хьюз.