Первые новички «Шанхая», ушёл из жизни тренер клуба НМХЛ. Итоги дня в хоккее

Меня пригласили сюда, чтобы читать ситуацию. Как вы помните, когда я приехал, «Авангард» штормило. И поначалу я должен был просто затыкать течи в прохудившейся крыше. Заткнули одну — течёт из другой, и так далее. Но когда критический момент пройден, хочется уже починить крышу основательно. Вот в этой работе и прошло лето, я обретал понимание команды, лиги, культуры, какие у нас игроки. Думаю, нам повезло провести самый сложный плей-офф из всех, потому что в первом раунде мы попали на действующего чемпиона, топ-команду, а во втором — на будущего, который всех рвал. И мы были близки к проходу дальше, но я и раньше говорил, что это был максимум. У нас не было глубины, и мы выжали из себя всё, что могли.