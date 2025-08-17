Браташ о тренерах из Северной Америки в КХЛ: «К ним очень трепетное отношение, клубы зажигают зеленый свет. У российских коллег правила работы несколько иные, это наша традиция»

— Очень много разговоров — вокруг «Авангарда». И это понятно — команда обновилась едва ли не наполовину, состоялось много громких расставаний и приобретений. С одними можно согласиться, другие — обсудить и поспорить.
«Авангард» обратил на себя внимание еще и особым отношением к тренерскому штабу, к главному тренеру. Созданы все условия для реализации тренерских задумок, что выражается в том числе в трансферной политике.
— Для вас такое внимание к штабу Ги Буше — сюрприз?
— Нет, это наша традиция. В российском хоккее в последние десятилетия очень трепетное отношение к североамериканским тренерам, клубы зажигают им зеленый свет.
Многие из нас, российских тренеров, могут такому отношению по-доброму позавидовать. У нас правила работы несколько иные, но это отдельный разговор — о реалиях нашей жизни, — сказал заслуженный тренер России.