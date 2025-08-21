Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Плющев о «Торпедо»: «Ларионов был хоккейной величиной, держал команду. Сейчас зашли неопытные люди — со “Спартаком” она выглядела неуправляемой»

В межсезонье команду возглавил Алексей Исаков, который заменил Игоря Ларионова.

Источник: Спортс"

«Мне не совсем понятно то, что происходит вокруг клуба. Ларионова можно было критиковать за то, что “Торпедо” бросало из жара в холод, но все-таки в Нижнем он был большой хоккейной величиной, которая держала вокруг себя команду.

Сейчас в «Торпедо» зашли неопытные люди. Сразу крайне сомнительной показалась мне фигура главного тренера, которого взяли из дочерней команды ВХЛ.

Вчера на фоне второго состава «Спартака» оптимальный состав «Торпедо» просто потерялся и выглядел неуправляемым. Отсюда крупное поражение.

«Торпедо» дало нашему хоккею много великих игроков, достаточно назвать только Виктора Коноваленко. В таких намоленных городах, как Нижний Новгород, эксперименты нежелательны", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Забуга о селекции «Торпедо»: «Самая острая позиция для усиления — центры. Мы активно их смотрим, рынок Северной Америки в приоритете».