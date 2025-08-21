Бурмистров о «Шанхае»: «Должны не просто быть в плей-офф, а биться за лучшие места в нем. Понимаем, что этим составом можем пошуметь, замахнуться на нечто весомое»

— Ну, как вам Шанхай, Александр?
— Ха, в 2017 году понравился. Ездил туда с «Ванкувером» на предсезонные матчи против «Лос-Анджелеса». В Пекине тоже был, уже игроком КХЛ. Ездил в гости к «Куньлуню». Больше в Китае бывать не доводилось.
— Китайскую кухню хотя бы любите?
— Дим-самы нравятся. Но в целом спокойно к ней отношусь.
— Алексей Поникаровский, когда играл за «Куньлунь», от автомобильного движения, помню, обалдевал. «Хаос на дороге, — возмущался он. — Ездят безобразно!».
— На момент, когда я был в Китае, соглашусь. Как сейчас, не знаю. Шанхай — очень симпатичный город: много машин, зданий, много всего… Впечатление, словом, производит. Но Питер мне больше нравится — поспокойнее…
— Да и летать при переселении в Шанхай команде придется не меньше «Амура».
— Так далеко я не загадываю. Концентрируюсь на новом сезоне, каждом дне подготовки. Команда у нас вырисовывается хорошая, поблажек никому не будет. Должны не просто быть в плей-офф, а биться за лучшие места в нем.
— Это руководством такая задача обозначена?
— Нет. Речи об этом еще не заходило. Это свои мысли и то, о чем ребята говорят… Понимаем, что имеющимся составом мы можем пошуметь, замахнуться на нечто весомое.
— На вас ведь особая миссия! Нынешний состав, по сути — первопроходцы нового клуба!
— Для меня, кстати, это не в новинку. В Виннипеге после переезда туда «Атланты» тоже новая команда была. Игроки плюс-минус те же, а руководство, персонал — новые люди.
Переезд «Куньлуня» в Питер — схожая история. Очень интересно участвовать в процессе строительства новой команды. Похоже на североамериканскую модель работы. Тренер у нас тоже североамериканец, один из самых именитых в НХЛ, — сказал нападающий «Шанхай Дрэгонс» Александр Бурмистров.