Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Генменеджер «Вашингтона» об Овечкине: «Он бросает вызов логике, времени и всему остальному. Посмотрим, что он сделает в этом сезоне, меня ничто не удивит. Я буду просто рад наблюдать за этим&r

По ходу сезона-2024/25 форвард побил рекорд Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в регулярках. На его счету 897 голов в 1491 игре.

Источник: Спортс"

Срок соглашения Александра Овечкина рассчитан до конца сезона-2025/26. 17 сентября ему исполнится 40 лет.

Крис Патрик ответил на вопрос о том, чего он ждет от Овечкина в 40 лет.

«Он бросает вызов логике, Отцу Времени и всему остальному. Поэтому я, честно говоря, не знаю, чего от него ожидать… Я буду просто рад наблюдать за этим и наслаждаться каждым его выходом в форме “Кэпиталс”.

Посмотрим, что он сделает в этом сезоне. Меня ничто не удивит, потому что я уже усвоил, что этим парнем нельзя удивляться, ведь он просто один такой«, — сказал генеральный менеджер “Вашингтона” Крис Патрик.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше