Генменеджер «Вашингтона» об Овечкине: «Он бросает вызов логике, времени и всему остальному. Посмотрим, что он сделает в этом сезоне, меня ничто не удивит. Я буду просто рад наблюдать за этим&r

Срок соглашения Александра Овечкина рассчитан до конца сезона-2025/26. 17 сентября ему исполнится 40 лет.
Крис Патрик ответил на вопрос о том, чего он ждет от Овечкина в 40 лет.
«Он бросает вызов логике, Отцу Времени и всему остальному. Поэтому я, честно говоря, не знаю, чего от него ожидать… Я буду просто рад наблюдать за этим и наслаждаться каждым его выходом в форме “Кэпиталс”.
Посмотрим, что он сделает в этом сезоне. Меня ничто не удивит, потому что я уже усвоил, что этим парнем нельзя удивляться, ведь он просто один такой«, — сказал генеральный менеджер “Вашингтона” Крис Патрик.
