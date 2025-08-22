Ричмонд
Григоренко о Челябинске: «Город развивается и становится более современным, очень много приятных людей. Надеюсь, получится перевезти сюда семью»

— Раньше топовые игроки старались остаться в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь приоритеты изменились?

— Есть определенные нюансы, особенно с семьей, с детьми. Любой переезд довольно тяжело дается. В любом случае всегда хочется выигрывать и играть за команду, которая борется за Кубок. Это один из ключевых факторов, почему ребята приезжают в Челябинск. Город тоже развивается и становится более современным, здесь очень много приятных людей.

— Ваша семья планирует жить в Челябинске?

— Пока мы еще этот момент прорабатываем. Я снял жилье с уклоном на то, что семья будет по возможности приезжать. Дети ходят в школу, поэтому, возможно, сезон начнут жить в Москве. Им по девять-десять лет, у них друзья, тренировки. Сложно взять и перевезти все это в другой город.

Но будем потихоньку заниматься всеми этими вопросами. В Санкт-Петербург они в прошлом году тоже не переезжали, но нам удавалось часто видеться. Сейчас планируют приехать на первые домашние матчи. В школе достаточно каникул, поэтому будут прилетать в Челябинск. Надеюсь, в дальнейшем получится перевезти их сюда, — сказал форвард «Трактора».