Никитин о трэш-токе: «Когда я начинал, была традиция: после пресс-конференции заходил к хозяевам, выпивали 3−4 рюмочки. Ты не можешь выпивать с тем, кому наговорил гадостей. Так я воспитан»

— Я был воспитан, и, слава богу, у меня сейчас есть возможность общаться с мэтрами российского хоккея — когда я начинал тренировать, была традиция: ты после пресс-конференции всегда заходил к хозяевам, и выпивали 3−4 рюмочки.
Но ты не можешь выпивать с человеком, которому только что наговорил гадостей. Я в этом воспитан и продолжаю жить в этой парадигме. Для меня это жизненные правила, правила поведения со своими коллегами.
Я это понимаю, но не принимаю, скажем так. Лично с теми, с кем я общаюсь, а я общаюсь практически со всей лигой, я не видел такого, что меня бы, например, напрягло, — сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.