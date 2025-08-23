Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Никитин о трэш-токе: «Когда я начинал, была традиция: после пресс-конференции заходил к хозяевам, выпивали 3−4 рюмочки. Ты не можешь выпивать с тем, кому наговорил гадостей. Так я воспитан»

— Как вы относитесь к трэш-току в хоккее? Он появился и у тренеров на пресс конференциях, на льду сплошь и рядом, в особенности, в решающих матчах. Все говорят друг другу гадости, иногда провоцируют.

Источник: Спортс"

— Я был воспитан, и, слава богу, у меня сейчас есть возможность общаться с мэтрами российского хоккея — когда я начинал тренировать, была традиция: ты после пресс-конференции всегда заходил к хозяевам, и выпивали 3−4 рюмочки.

Но ты не можешь выпивать с человеком, которому только что наговорил гадостей. Я в этом воспитан и продолжаю жить в этой парадигме. Для меня это жизненные правила, правила поведения со своими коллегами.

Я это понимаю, но не принимаю, скажем так. Лично с теми, с кем я общаюсь, а я общаюсь практически со всей лигой, я не видел такого, что меня бы, например, напрягло, — сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.