Серебряков о том, за кем следит из вратарей: «Бобровский, Исаев. Очень много сильных русских голкиперов»

— У всех свой стиль, но я стараюсь особо не смотреть хоккей. Может, он у меня в свободное время играет фоном. Потому что хоккея и так по жизни хватает. А так — это Серега Бобровский, он завоевал два Кубка Стэнли подряд. Даниил Исаев, который два года подряд признается лучшим вратарем КХЛ. У нас очень много сильных русских вратарей. Пацаны — красавцы, работают, всем удачи, — сказал вратарь «Авангарда» Никита Серебряков.