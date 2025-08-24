Ричмонд
Плющев о потолке зарплат в РПЛ: «Денежные контракты снизятся, но квартира у тебя будет в Москве или Петербурге. Обходные пути были даже при СССР и будут. Потолок ударит по легионерам»

— Недавно стало известно, что в российском футболе могут ввести потолок зарплат по подобию КХЛ. Как вы считаете, поможет ли это российскому футболу? И работает ли эта система должным образом в КХЛ?

— Понимаете, некоторые вещи можно компенсировать, скажем так, добром и бытом. Поэтому денежные контракты снизятся, но есть такие моменты, как приобретение жилья в престижных городах. Ты можешь играть где-то на периферии, а квартира у тебя будет в Москве или Санкт-Петербурге.

Здесь можно говорить только об одном: это наведение порядков в какой-то одной финансовой ведомости. Но, повторюсь, многие вопросы с игроками же можно решать совершенно другими условиями.

— Получается, в условиях потолка зарплат просто ищутся обходные пути?

— Тут даже обходные пути искать не нужно. Они были и будут. Еще даже при СССР были.

В основном потолок зарплат ударит по легионерам. Они здесь, наверное, никакого жилья или чего-то в этом духе приобретать не собираются. Они просто хотят зарабатывать здесь большие деньги. Поэтому введение этого потолка ударит именно по иностранцам и подбору игроков.

Хотя, насколько я знаю, в нашем футболе сейчас появилось гораздо больше интересной молодежи, чем в хоккее. Поэтому затрудняюсь сказать, зачем в футболе нужно вводить потолок зарплат.

Если говорить о том, как эта система работает в КХЛ, то мне трудно судить. Я в зарплатные ведомости никогда не заглядывал, и когда я вел переговоры с игроками, я не вел их о финансах. Этим занималось руководство.

Поэтому мне трудно говорить о том, какие у нас там потолки. Но, судя по тому, сколько мы иностранным тренерам накручиваем, не знаю, какие и сколько обходных путей есть в распоряжении клубов, — сказал бывший тренер сборной России по хоккею.