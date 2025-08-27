Бреннан Менелл: «Я счастлив играть за СКА. Ларионов — очень умный специалист, мне нравится разговаривать с ним, слушать его истории. Доверяю всему, что он делает»

— Это было круто. Я очень счастлив быть в Санкт-Петербурге и играть за СКА. В целом, мне нравится работать под руководством Ларионова, который ежедневно помогает нашей команде становиться лучше.
Хорошо, что я смог забросить в матче против «Ак Барса» и перевести игру в овертайм.
— Говоря про Ларионова, как оцените его работу в качестве главного тренера?
— Ларионов отличается от всех тренеров, с которыми я когда-либо работал. Он очень умный специалист, мне нравится разговаривать с ним и слушать его истории.
Я доверяю всему, что Ларионов делает и говорит. Мы прислушиваемся к его требованиям и пытаемся полноценно вникнуть в его систему к старту сезона.
— У Ларионова есть необычные требования. Например, тренер запрещает игрокам сахар и мучное. Насколько тяжело было привыкнуть к такой диете?
— Были небольшие проблемы, мне пришлось изменить свое привычное питание. Могу сказать, что стал чувствовать себя гораздо лучше. Я думаю, что в будущем такая диета хорошо скажется на команде.
В сезоне мы продолжим усердно работать и придерживаться этого питания и, надеюсь, все будет хорошо, — сказал новичок СКА Бреннан Менелл.