Игорь Ларионов: «В СКА запрещены слова “под нагрузками”, “усталость” и “летний хоккей”. Таких понятий нет в современном профессиональном хоккее»

Специалист возглавил клуб из Санкт-Петербурга в это межсезонье.

Источник: Спортс"

«У нас запрещены слова “под нагрузками”, “усталость” и “летний хоккей”. Таких понятий нет в современном профессиональном хоккее. Мы играем так, как мы должны в течение сезона.

Я считаю, что темп, который мы задали с самого начала, с первого периода был очень высоким. Немножко наступила потом усталость, она характерна, если преодолеваешь все три периода, скорость, естественно, угасает.

Но ссылаться на нагрузки, усталость, летний хоккей мы не будем. Это у нас запрещено", — сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

Ларионов о СКА: «Мы придем к тому, что будет зрелищный хоккей, который понравится болельщикам в Питере и в нашей стране».