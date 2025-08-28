Сушко об отказе «Сочи» от Кудрявцева: «Чем “Динамо” отличается от других клубов? Мы своих не бросаем. Павел принес нам пользу, мы подставим ему плечо»

«Чем отличается “Динамо” от других клубов? Мы всегда подставляем плечо игрокам. Была история и с Антоном Слепышевым. Алексей Николаевич [Кудашов] лично настоял, что мы его реанимируем и он будет играть.
Мы никого из своих не бросаем. Когда пройден большой путь и когда ты постоянно общаешься с человеком, наверное, это было бы неправильно. Во главе угла всегда должен стоять человек. Мы подождем и примем решение, которое устроит всех.
Павел принес клубу огромную пользу на протяжении сезонов, поэтому мы подставим ему плечо«, — сказал генеральный директор “Динамо” Сергей Сушко.