Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Сушко об отказе «Сочи» от Кудрявцева: «Чем “Динамо” отличается от других клубов? Мы своих не бросаем. Павел принес нам пользу, мы подставим ему плечо»

Ранее клуб расторг контракт с 27-летним форвардом, перешедшим из «Динамо», спустя месяц после подписания.

Источник: Спортс"

«Чем отличается “Динамо” от других клубов? Мы всегда подставляем плечо игрокам. Была история и с Антоном Слепышевым. Алексей Николаевич [Кудашов] лично настоял, что мы его реанимируем и он будет играть.

Мы никого из своих не бросаем. Когда пройден большой путь и когда ты постоянно общаешься с человеком, наверное, это было бы неправильно. Во главе угла всегда должен стоять человек. Мы подождем и примем решение, которое устроит всех.

Павел принес клубу огромную пользу на протяжении сезонов, поэтому мы подставим ему плечо«, — сказал генеральный директор “Динамо” Сергей Сушко.