Боден о КХЛ: «Одна из лучших лиг мира, шаг вперед для меня после чемпионата Финляндии. Наслаждаюсь жизнью в Сочи, погода отличная»

— Владимир Крикунов — такой олдскульный российский тренер. Как вам с ним работается?

Источник: Спортс"

— У нас есть языковой барьер, немного тяжело общаться с ним. Но в целом тренерский штаб хорошо делает свою работу. Мне все нравится.

— Это самая тяжелая предсезонка в вашей карьере?

— Да, вероятно так и есть. Но команда в хорошей форме. Мы тяжело работаем, и это все пойдет на пользу в чемпионате.

— Как вам жить и тренироваться в Сочи?

— Погода отличная. Там, где мы живем, видно море. Я наслаждаюсь жизнью в Сочи.

— Вы приняли предложение из этого клуба в том числе из-за города?

— Это тоже имело значение, но важно, чтобы был хороший клуб. КХЛ — одна из лучших лиг мира, поэтому я был рад получить предложение отсюда.

Я играл в чемпионате Финляндии и думаю, что КХЛ — шаг вперед для меня. Я хотел попробовать себя здесь, — сказал нападающий «Сочи» Жан-Кристоф Боден.