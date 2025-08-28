Боден о КХЛ: «Одна из лучших лиг мира, шаг вперед для меня после чемпионата Финляндии. Наслаждаюсь жизнью в Сочи, погода отличная»

— У нас есть языковой барьер, немного тяжело общаться с ним. Но в целом тренерский штаб хорошо делает свою работу. Мне все нравится.
— Это самая тяжелая предсезонка в вашей карьере?
— Да, вероятно так и есть. Но команда в хорошей форме. Мы тяжело работаем, и это все пойдет на пользу в чемпионате.
— Как вам жить и тренироваться в Сочи?
— Погода отличная. Там, где мы живем, видно море. Я наслаждаюсь жизнью в Сочи.
— Вы приняли предложение из этого клуба в том числе из-за города?
— Это тоже имело значение, но важно, чтобы был хороший клуб. КХЛ — одна из лучших лиг мира, поэтому я был рад получить предложение отсюда.
Я играл в чемпионате Финляндии и думаю, что КХЛ — шаг вперед для меня. Я хотел попробовать себя здесь, — сказал нападающий «Сочи» Жан-Кристоф Боден.