Жамнов о том, что «Спартак» часто пропускает в большинстве: «Мы еще ни одной игры не сыграли в регулярке, а вы уже нас хороните»

— Общаетесь с Морозовым, помогаете ему избежать проблем, которые были раньше?
— Мы с Ваней часто общаемся, разговариваем и один на один. Я ему стараюсь помочь во всех отношениях. Ему пора выходить на новый уровень, парень с большим потенциалом и может заиграть совсем по‑другому, с лучшей стороны. Стараемся каждому игроку предоставить как можно больше возможностей, чтобы он себя проявлял с лучшей стороны.
— Есть понимание, за счет чего в следующем сезоне удастся избежать проблемы с тем, что клуб часто пропускает в большинстве?
— Понимание есть, но мы еще ни одной игры не сыграли в регулярке, а вы уже нас хороните, — сказал тренер «Спартака».