завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Жамнов о том, что «Спартак» часто пропускает в большинстве: «Мы еще ни одной игры не сыграли в регулярке, а вы уже нас хороните»

— Появилась большая глубина состава. Но я никому не обещаю место в составе, кто себя лучше проявит, тот и будет выходить. Тут все зависит от игроков. Это приятная головная боль. Но такой большой выбор первый раз для меня, даже чуть тяжеловато.

Источник: Спортс"

— Общаетесь с Морозовым, помогаете ему избежать проблем, которые были раньше?

— Мы с Ваней часто общаемся, разговариваем и один на один. Я ему стараюсь помочь во всех отношениях. Ему пора выходить на новый уровень, парень с большим потенциалом и может заиграть совсем по‑другому, с лучшей стороны. Стараемся каждому игроку предоставить как можно больше возможностей, чтобы он себя проявлял с лучшей стороны.

— Есть понимание, за счет чего в следующем сезоне удастся избежать проблемы с тем, что клуб часто пропускает в большинстве?

— Понимание есть, но мы еще ни одной игры не сыграли в регулярке, а вы уже нас хороните, — сказал тренер «Спартака».