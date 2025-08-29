Ковальчук о детском хоккее: «Заставлять — дорога в никуда, родители перегибают палку порой. Надо создать условия, заинтересовать, подтолкнуть. Иначе ребенок окрепнет и пошлет вас потом»

В Питере, например, я у малых спросил: «Чем хотите заниматься?» Фил говорит: «Я буду в футбол играть». Тема говорит: «Я буду в хоккей». И я езжу постоянно на тренировки, у меня есть свободное время — поеду на футбольную, посмотрю, что они делают, игры там. Потом на хоккейную. И чаще стал ездить на футбольные, и мне младший сын говорит: «Пап, почему ты ко мне не ездишь на тренировки?» Я не мог ему правду сказать, говорю: «Я буду чаще ездить». Но когда я приезжал на тренировки к нему, то родители подходят с вопросами…