Овечкин об идее вывести его номер из обращения в «Кэпиталс»: «Позвоните в “Вашингтон” и узнайте про это»

Овечкин ответил на вопрос о том, заслуживает ли Дацюк того, чтобы «Детройт» вывел его 13-й номер из обращения.
«Конечно, он этого заслуживает. Но я ведь не работаю в “Детройте”, поэтому не могу ничего сказать.
Что касается идеи вывести мой номер в «Кэпиталс», то позвоните в «Вашингтон» и узнайте про это«, — сказал капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.
