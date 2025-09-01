Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
05.09
Локомотив
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.51
П2
3.85
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Никита Холодилин: «В КХЛ сейчас нет слабых, нет сильных — все равны! “Спартак” будет выходить и навязывать свою игру соперникам, чтобы под нас подстраивались»

— Вы сказали, что нет смысла выходить на лед и не ставить задачу победить в Кубке Гагарина. Кто будет главный соперник в борьбе за трофей?

Источник: Спортс"

— Сейчас в КХЛ такое время, что все команды равные. Нет слабых, нет сильных — все равны! Будем выходить и навязывать свою игру соперникам, чтобы под нас подстраивались.

— Будет ли особый настрой на чемпионат?

— На каждую команду будет особый настрой. Не имеешь права, кто бы там ни был. Даже если кто-то идет внизу турнирной таблицы, нельзя настраиваться, как на аутсайдера. Надо настраиваться, как и на команды с первых мест.

Главное — выходить на каждую игру с запредельным настроем. Надо доказывать свое место в команде и таблице. Будем показывать свой лучший хоккей.

— Как идет адаптация в столице?

— Уже не первый раз в Москве. Много мест, где можно погулять. Пока все в процессе. Сейчас не так много времени на знакомство.

Были сборы, сейчас турнир. Акцент делал больше на восстановление, поэтому проводил время с семьей и сильно не гулял, — сказал нападающий «Спартака» Никита Холодилин.