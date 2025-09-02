Хоккеисты «Немана» обыграли «Адмирал» в товарищеском матче

После стартовой трети гродненцы уступали со счетом 0:2, но во втором периоде сравняли цифры усилиями Захара Малашкевича и Вячеслава Андрющенко. В третьем игровом отрезке команды поразили чужие ворота по два раза: Малашкевич оформил дубль, также отличился Дмитрий Саврицкий. Исход встречи решился в овертайме, где победу «Неману» принес Михаил Патрикеев — 5:4. В составе «Адмирала» участие в матче приняли белорусские хоккеисты Валентин Демченко и Дмитрий Дерябин.