Хоккеисты «Немана» обыграли «Адмирал» в товарищеском матче

После стартовой трети гродненцы уступали со счетом 0:2, но во втором периоде сравняли цифры усилиями Захара Малашкевича и Вячеслава Андрющенко. В третьем игровом отрезке команды поразили чужие ворота по два раза: Малашкевич оформил дубль, также отличился Дмитрий Саврицкий. Исход встречи решился в овертайме, где победу «Неману» принес Михаил Патрикеев — 5:4. В составе «Адмирала» участие в матче приняли белорусские хоккеисты Валентин Демченко и Дмитрий Дерябин.
В межсезонье гродненцы одержали шесть побед в 11 матчах, команда дошла до четвертьфинала Кубка Салея и заняла второе место на домашнем Кубке Дубко. Новый сезон экстралиги «Неман» начнет 6 сентября с домашнего поединка против жлобинского «Металлурга». «Адмирал» ранее стал третьим на Кубке Минска, обыграв столичное «Динамо» (5:2). На прошлой неделе представители КХЛ из Владивостока были сильнее «Динамо-Молодечно» (6:4).