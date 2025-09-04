Владелец «Миннесоты»: «Капризов — лучший хоккеист в нашем клубе за последние 25 лет. Он отличный человек и товарищ по команде»

"Я не могу обсуждать тему нового соглашения, пока мы не подпишем контракт с Кириллом. Скажу лишь, что он лучший хоккеист в нашей команде за последние 25 лет.
Он не просто отличный игрок, но и отличный человек и товарищ по команде. Его трудолюбие и лидерские качества выделяют его среди других игроков«, — сказал владелец “Миннесоты” Крэйг Липолд.
Владелец «Миннесоты» о контракте Капризова: «Это будет огромная сделка — вероятно, самая крупная в истории НХЛ. Нет лучшего человека и хоккеиста, чем Кирилл».