Владелец «Миннесоты»: «Капризов — лучший хоккеист в нашем клубе за последние 25 лет. Он отличный человек и товарищ по команде»

Соглашение форварда с кэпхитом 9 млн долларов рассчитано до конца июня 2026 года. 1 июля он получил право на продление соглашения с клубом.

Источник: Спортс"

"Я не могу обсуждать тему нового соглашения, пока мы не подпишем контракт с Кириллом. Скажу лишь, что он лучший хоккеист в нашей команде за последние 25 лет.

Он не просто отличный игрок, но и отличный человек и товарищ по команде. Его трудолюбие и лидерские качества выделяют его среди других игроков«, — сказал владелец “Миннесоты” Крэйг Липолд.

Владелец «Миннесоты» о контракте Капризова: «Это будет огромная сделка — вероятно, самая крупная в истории НХЛ. Нет лучшего человека и хоккеиста, чем Кирилл».