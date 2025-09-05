Андронов о возможном возвращении в ЦСКА: «Поживем — увидим, не могу сказать. Были мысли, что все-таки буду играть за “Салават”, но затем все произошло очень быстро и стихийно»

В четверг, 4 сентября, Андронов посетил матч МХЛ «Красная Армия» — «Динамо» СПб.
— В это межсезонье вы были обменяны в «Салават Юлаев», но позже с вами расторгли контракт. Изначально понимали, что в Уфе играть не будете?
— Были мысли, что все-таки буду играть за «Салават Юлаев», но затем все произошло очень быстро и стихийно. Произошло так, как и произошло.
— Это случилось из-за финансовых проблем «Салавата»?
— Не могу разглашать процесс переговоров, так как это будет некорректно.
— Вы сейчас тренируетесь и готовитесь к сезону?
— Да, я сейчас в хорошей форме и готов к сезону.
— По индивидуальной программе?
— Да.
— Тяжело ли дается подготовка, когда у вас нет четкого понимания о том, будете ли вы играть в этом сезоне?
— На самом деле нет никаких проблем. Все очень отлажено, и я прекрасно понимаю свой организм.
— Как таковых отличий нет, когда вы тренируетесь с командой или индивидуально?
— Нет, разница очевидна. Тренировки в общей группе тяжело заменить, но я стараюсь адаптироваться к нынешним реалиям.
— Есть ли какие-то подвижки по вашему трудоустройству?
— Да, ведутся диалогами с несколькими клубами, но большего пока разглашать не могу.
— Вы большую часть своей карьеры выступали под руководством Игоря Никитина, сегодня вы присутствуете на матче команды из системы армейцев. Значит ли это то, что в скором времени вы вновь станете игроком ЦСКА?
— Поживем — увидим. Не могу сказать, — сказал бывший нападающий ЦСКА и СКА Сергей Андронов.