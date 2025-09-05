Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.40
П2
3.98
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Андронов о возможном возвращении в ЦСКА: «Поживем — увидим, не могу сказать. Были мысли, что все-таки буду играть за “Салават”, но затем все произошло очень быстро и стихийно»

В сезоне-2024/25 нападающий играл за СКА. В межсезонье клуб обменял его в «Салават», после чего уфимская команда расторгла контракт с игроком.

Источник: Спортс"

В четверг, 4 сентября, Андронов посетил матч МХЛ «Красная Армия» — «Динамо» СПб.

— В это межсезонье вы были обменяны в «Салават Юлаев», но позже с вами расторгли контракт. Изначально понимали, что в Уфе играть не будете?

— Были мысли, что все-таки буду играть за «Салават Юлаев», но затем все произошло очень быстро и стихийно. Произошло так, как и произошло.

— Это случилось из-за финансовых проблем «Салавата»?

— Не могу разглашать процесс переговоров, так как это будет некорректно.

— Вы сейчас тренируетесь и готовитесь к сезону?

— Да, я сейчас в хорошей форме и готов к сезону.

— По индивидуальной программе?

— Да.

— Тяжело ли дается подготовка, когда у вас нет четкого понимания о том, будете ли вы играть в этом сезоне?

— На самом деле нет никаких проблем. Все очень отлажено, и я прекрасно понимаю свой организм.

— Как таковых отличий нет, когда вы тренируетесь с командой или индивидуально?

— Нет, разница очевидна. Тренировки в общей группе тяжело заменить, но я стараюсь адаптироваться к нынешним реалиям.

— Есть ли какие-то подвижки по вашему трудоустройству?

— Да, ведутся диалогами с несколькими клубами, но большего пока разглашать не могу.

— Вы большую часть своей карьеры выступали под руководством Игоря Никитина, сегодня вы присутствуете на матче команды из системы армейцев. Значит ли это то, что в скором времени вы вновь станете игроком ЦСКА?

— Поживем — увидим. Не могу сказать, — сказал бывший нападающий ЦСКА и СКА Сергей Андронов.