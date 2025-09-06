Сурин о победе «Локомотива» в Кубке Открытия: «Как много раз говорил Хартли — результат будет известен по последней игре, это была только первая. Атмосфера супер»

"Атмосфера сегодня была супер. Очень классно начинать сезон на домашнем льду. Все соскучились уже по играм, когда уже есть ответственность, потому что на предсезонке наигрывали только все.
Как говорил Боб [Хартли] много раз — результат будет известен по последней игре, сегодня была только первая. Выиграли, проявили характер, моментов было много. Могли забивать больше.
Я получил сегодня огромное удовольствие, когда только вышел на лед. Болельщикам огромное спасибо, было очень шумно«, — сказал форвард “Локомотива”, ставший автором первой шайбы сезона.