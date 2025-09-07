Ричмонд
Ларионов о СКА после 4:7 от «Шанхая»: «Не хотел бы, чтобы весь акцент был на мне. Наши требования отличаются от предыдущих, но ссылаться на это… Нужно время, чтобы построить команду»

Клуб из Санкт-Петербурга уступил «Шанхаю» (4:7) в стартовом матче в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

— Во время предсезонной подготовки вы говорили, что ни в коем случае нельзя акцентировать внимание на том, что команда под нагрузкой или что команда не освоилась при новом главном тренере. Как вы считаете, первый матч — все-таки нужно сделать скидку на то, что команда еще не освоилась при новом главном тренере и не до конца понимает его требования?

— Я бы не хотел, чтобы весь акцент был на мне. Это команда, я — часть команды. Понятно, что те требования, которые предъявляем мы тренеры, в том числе я — немножко отличаются от предыдущих требований. Но ссылаться на это…

Понятно, что всегда требуется время, чтобы построить команду. Всегда требуется время, чтобы появилась правильная химия. Расстраиваться из-за одного матча, из-за двух матчей, трех матчей…

В моей карьере было много разных примеров, поэтому я не хочу просить больше времени. Мы должны играть от начала до конца, играть правильно, играть для зрителей, играть результативно.

А все остальное я в частных беседах постараюсь до ребят донести, чтобы они были более-менее спокойны. Знали, что у них есть, как говорится, локоть рядом, где я могу их поддержать. А дальше давайте в них верить. Я в них верю, в каждого из этих хоккеистов. Это будет хорошая команда, — сказал главный тренер СКА.