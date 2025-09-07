Ричмонд
7 сентября — День памяти «Локомотива». Перед матчами КХЛ будет минута молчания, команды нанесут траурные ленты на форму

В день 14-й годовщины трагедии с самолетом Як-42, в которой погибли игроки и тренеры ярославского «Локомотива», состоятся четыре матча Фонбет Чемпионата КХЛ («Сибирь» — «Амур», «Барыс» — «Трактор», «Нефтехимик» — «Северсталь», «Спартак» — «Сочи»).

Источник: Спортс"

Все команды нанесут черные траурные ленты на форму игроков и костюмы представителей тренерского штаба.

На аренах, где будут проходить матчи, клубы организуют мемориал памяти для возложения цветов и разместят 44 шарфа с символикой «Локомотива» в одном из секторов.

Начало каждой встречи предварит минута молчания в память о ярославской команде.

Хоккеисты, тренеры и сотрудники «Локомотива», не играющего в этот день, традиционно возложат цветы к мемориалу в Ярославле.

Напомним, что авиакатастрофа близ аэропорта Туношна произошла 7 сентября 2011 года. В ней погибли 44 человека.