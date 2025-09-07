Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Бурмистров о «Шанхае» после 7:4 со СКА: «Забудьте про “Куньлунь”, этой команды больше нет. Здесь другие игроки, у тренерского штаба свои требования. Мы настроены очень серьезно»

В межсезонье китайский клуб сменил название с «Куньлунь Ред Стар» на «Шанхай Дрэгонс» и переехал из Мытищ в Санкт-Петербург.

Источник: Спортс"

В первом матче нового Фонбет Чемпионата КХЛ «драконы» обыграли СКА (7:4) на «СКА-Арене».

— На самом деле классный матч, много голов, болельщикам понравилось, я думаю. Удалось перевернуть игру за счет того, что мы продолжили играть в то, что наигрывали на тренировках в последние три недели.

— Сегодня показалось, что «Шанхай» играл по бразильской системе: мы забросим сколько хотим, а СКА — сколько сможет?

— Этот сезон длинный, все будет видно. Мы сегодня молодцы, что хорошо сыграли. Я думаю, был какой-то мандраж у ребят, в первые десять минут допускали ошибки в обороне, но потом все наладилось.

— Можно ли по этому матчу сказать, что у команды закаляется характер? До этого казалось, что «Куньлунь» опускал руки после двух-трёх пропущенных шайб.

— Забудьте про «Куньлунь», этой команды больше нет. Здесь другие игроки, у тренерского штаба свои требования. Команда настроена очень серьезно.

— Почувствовали ли особенный вайб петербургской публики?

— Кайф. Болельщики одинаково реагировали на голы в обе стороны. Если поклонники СКА думают о том, что они будут веселиться после заброшенных шайб своей команды, это нам только в плюс, — сказал форвард «Дрэгонс».