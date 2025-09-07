Бурмистров о «Шанхае» после 7:4 со СКА: «Забудьте про “Куньлунь”, этой команды больше нет. Здесь другие игроки, у тренерского штаба свои требования. Мы настроены очень серьезно»

В первом матче нового Фонбет Чемпионата КХЛ «драконы» обыграли СКА (7:4) на «СКА-Арене».
— На самом деле классный матч, много голов, болельщикам понравилось, я думаю. Удалось перевернуть игру за счет того, что мы продолжили играть в то, что наигрывали на тренировках в последние три недели.
— Сегодня показалось, что «Шанхай» играл по бразильской системе: мы забросим сколько хотим, а СКА — сколько сможет?
— Этот сезон длинный, все будет видно. Мы сегодня молодцы, что хорошо сыграли. Я думаю, был какой-то мандраж у ребят, в первые десять минут допускали ошибки в обороне, но потом все наладилось.
— Можно ли по этому матчу сказать, что у команды закаляется характер? До этого казалось, что «Куньлунь» опускал руки после двух-трёх пропущенных шайб.
— Забудьте про «Куньлунь», этой команды больше нет. Здесь другие игроки, у тренерского штаба свои требования. Команда настроена очень серьезно.
— Почувствовали ли особенный вайб петербургской публики?
— Кайф. Болельщики одинаково реагировали на голы в обе стороны. Если поклонники СКА думают о том, что они будут веселиться после заброшенных шайб своей команды, это нам только в плюс, — сказал форвард «Дрэгонс».