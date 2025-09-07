Ричмонд
Дмитрий Вишневский: «18-й сезон в КХЛ ощущается нормально, приятно начинать его в “Спартаке”. Не нервничаю, не переживаю, эмоции только радостные»

Сегодня клуб победил в матче с «Сочи» со счетом 4:3.

Источник: Спортс"

Для 35-летнего защитника этот сезон стал 18-м в карьере в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«18-й сезон в КХЛ ощущается нормально, каждый сезон как новый. Как будто все заново. Приятно начинать этот сезон в “Спартаке”. Не нервничаю, не переживаю, эмоции только радостные.

Сыграли сегодня только первый матч, пока рано как-то оценивать. Давать полноценную оценку изменениям в команде надо в самом конце сезона. По личным ощущениям каждый год кажется, что команда становится сильнее. Верю в ребят«, — сказал защитник “Спартака” Дмитрий Вишневский.