Ларионов об игре СКА: «О Роллс-Ройсе пока говорить рано. Команде нужно время. Грималди и его жена ждут двойню, Бландиси приехал несколько дней назад и провел одну тренировку»

— Команде нужно время. Рокко Грималди практически не в игре, потому что он и его жена ждут двойню. Есть Бландиси, который приехал несколько дней назад и провел одну тренировку.
В этом плане о Роллс-Ройсе пока говорить рано. В предсезонке мы потеряли двух защитников — Зайцева и Педана.
— Почему вы не вышли на раскатку?
— Для меня возвращение в Нижний — это не пустой звук. Я просто не хотел делать два путешествия на лавку. Я решил, что выйду, когда будет темно, чтобы внимание было на меня, а не на команду.
— Справедлив ли результат?
— Счет на табло. Скажу так: Я пытаюсь извлечь из этих игр что-то хорошее. Печально, что мы потеряли одно очко.
Хочу отдать должное Кульбакову, который отыграл блестяще. Мы должны быть более летальны в завершении, в этом вся разница, — сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.
СКА проиграл 2-й матч подряд при Ларионове — 2:3 от «Торпедо». Виноградов забил победный гол в овертайме.