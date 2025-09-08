Ларионов об удалении Бландиси за неприличный жест: «Хотел бы, чтобы арбитры были терпеливее. Джозеф играл первый матч в КХЛ, можно было сказать, что еще раз такое повторится — будет удаление»

— В другой лиге можно делать те же поступки, что сделал Бландиси?
— Мне показалось, что была стычка с одним игроком «Торпедо». Я сделал ссылку на то, что это первая игра. Когда арбитр видит нового игрока, то можно было сказать, что еще раз такое повторится — и будет удаление.
Я бы хотел, чтобы арбитры были более терпеливыми. Бландиси играл сегодня первый матч, я только поэтому сделал такой акцент, — сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.
СКА проиграл 2-й матч подряд при Ларионове — 2:3 от «Торпедо». Виноградов забил победный гол в овертайме.