Ларионов об удалении Бландиси за неприличный жест: «Хотел бы, чтобы арбитры были терпеливее. Джозеф играл первый матч в КХЛ, можно было сказать, что еще раз такое повторится — будет удаление»

Сегодня СКА уступил «Торпедо» (2:3 ОТ). В первом периоде Джозеф Бландиси был удален до конца матча за неприличный жест в адрес скамейки соперника. Это была первая игра канадского форварда в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

— В другой лиге можно делать те же поступки, что сделал Бландиси?

— Мне показалось, что была стычка с одним игроком «Торпедо». Я сделал ссылку на то, что это первая игра. Когда арбитр видит нового игрока, то можно было сказать, что еще раз такое повторится — и будет удаление.

Я бы хотел, чтобы арбитры были более терпеливыми. Бландиси играл сегодня первый матч, я только поэтому сделал такой акцент, — сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

СКА проиграл 2-й матч подряд при Ларионове — 2:3 от «Торпедо». Виноградов забил победный гол в овертайме.