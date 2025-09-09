Ричмонд
Гришин о 3:4 от «Трактора»: «Нефтехимик» заслужил хотя бы овертайм, ребята бились до конца. В 3-м периоде у них пропала уверенность в том, что они могут победить"

Клуб из Нижнекамска проиграл матч регулярного сезона FONBET КХЛ со счетом 3:4.

Источник: Спортс"

"Обидное поражение в основное время. Думаю, мы заслужили хотя бы овертайм, потому что ребята не опустили руки, бились до конца и сравняли счет.

Неудачно вышли на третий период — такое ощущение, что у них пропала уверенность в том, что они могут обыграть «Трактор». Два периода играли ровно, и в начале третьего случился такой провал. Но они справились с этим волнением, сравняли счет, но пара ошибок привела к тому, что мы даже не дотянули до овертайма.

На протяжении всего времени, что мы здесь находимся, говорим ребятам, что они должны верить в себя, что они умеют играть в интересный хоккей — контролировать шайбу, бросать по воротам. Такие моменты были после того, как мы пропустили третий гол — видимо, раскрепостились, что ли. Терять было уже нечего, поверили в себя, и стала получаться игра.

И, опять же, сравняв счет, немного испугались, уверенности не было. Тут надо жестче хвататься за игру и цепляться за результат. Хотя моменты у нас были при счете 3:3, можно было и в нашу сторону игру повернуть. Но остается только сожалеть, — сказал Гришин.