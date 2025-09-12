Анисин о «Сочи»: «Крикунов не смирится с ролью аутсайдера. “Динамо”, ЦСКА — для его команд нет авторитетов. Он пришел добиваться результата, не проигрывать»

Я сразу сказал, что Владимир Васильевич Крикунов пришел в клуб не проигрывать, а добиваться результата. Он никогда не смирится с ролью аутсайдера. «Динамо», ЦСКА — для его команд нет авторитетов«, — сказал бывший нападающий “Сочи” Михаил Анисин.