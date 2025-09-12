Ричмонд
Анисин о «Сочи»: «Крикунов не смирится с ролью аутсайдера. “Динамо”, ЦСКА — для его команд нет авторитетов. Он пришел добиваться результата, не проигрывать»

Команда под руководством Владимира Крикунова победила ЦСКА (2:0) в домашнем матче. Ранее команда в гостях обыграла «Динамо» (3:2 Б) и уступила «Спартаку» (3:4).

Источник: Спортс"

«Сегодня смотрел матч “Сочи” — ЦСКА. Все-таки южный клуб — не чужой для меня, я играл в нем два сезона. Был поражен количеством зрителей. Столько на “Сочи” не собиралось никогда — это точно рекорд клуба!

Руководство команды, работники — большие молодцы, что смогли сделать людям такой праздник. Ну и команда не подвела на старте сезона.

Я сразу сказал, что Владимир Васильевич Крикунов пришел в клуб не проигрывать, а добиваться результата. Он никогда не смирится с ролью аутсайдера. «Динамо», ЦСКА — для его команд нет авторитетов«, — сказал бывший нападающий “Сочи” Михаил Анисин.

12 001 зритель посетил матч «Сочи» — ЦСКА. Это рекорд посещаемости для домашних матчей южан.