Анисин о «Сочи»: «Крикунов не смирится с ролью аутсайдера. “Динамо”, ЦСКА — для его команд нет авторитетов. Он пришел добиваться результата, не проигрывать»

«Сегодня смотрел матч “Сочи” — ЦСКА. Все-таки южный клуб — не чужой для меня, я играл в нем два сезона. Был поражен количеством зрителей. Столько на “Сочи” не собиралось никогда — это точно рекорд клуба!
Руководство команды, работники — большие молодцы, что смогли сделать людям такой праздник. Ну и команда не подвела на старте сезона.
Я сразу сказал, что Владимир Васильевич Крикунов пришел в клуб не проигрывать, а добиваться результата. Он никогда не смирится с ролью аутсайдера. «Динамо», ЦСКА — для его команд нет авторитетов«, — сказал бывший нападающий “Сочи” Михаил Анисин.
12 001 зритель посетил матч «Сочи» — ЦСКА. Это рекорд посещаемости для домашних матчей южан.