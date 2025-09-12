Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.24
П2
3.01
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
4
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
2
:
Адмирал
1
П1
X
П2

Крикунов о 2:0 с ЦСКА: «Одна из самых значимых побед в жизни. Для “Сочи” каждое очко на вес золота. Мне говорили, что здесь болеют за гостей — оказалось, нет»

Южане обыграли московский клуб со счетом 2:0 в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ. 12 001 зритель посетил эту игру — это рекорд посещаемости для домашних матчей «Сочи».

Источник: Спортс"

— Ребята хорошо настроились. Было тревожно после разминки, но игроки были собраны, взялись за дело с самого начала. ЦСКА — очень серьезный соперник, но парни боролись и очень старались.

У меня в жизни было много побед, но эта — одна из самых значимых. Полный стадион болельщиков, и мне всегда говорили, что здесь болеют за гостей. Оказалось, нет, болели хорошо и за нас. Спасибо им.

— Как вам игра вратаря Павла Хомченко?

— Отличная игра с его стороны, все матчи проводит стабильно.

— Не было сомнений, что он должен играть с ЦСКА?

— А нам больше некого ставить.

— Следующий матч уже через два дня. Как будете готовиться?

— Завтра тренировка. Противник будет еще серьезнее или такого же уровня, как и ЦСКА. «Трактор» — серебряный призер, поэтому расслабляться рано. Каждое очко для «Сочи» на вес золота, — сказал главный тренер «Сочи».