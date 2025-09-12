Крикунов о 2:0 с ЦСКА: «Одна из самых значимых побед в жизни. Для “Сочи” каждое очко на вес золота. Мне говорили, что здесь болеют за гостей — оказалось, нет»

— Ребята хорошо настроились. Было тревожно после разминки, но игроки были собраны, взялись за дело с самого начала. ЦСКА — очень серьезный соперник, но парни боролись и очень старались.
У меня в жизни было много побед, но эта — одна из самых значимых. Полный стадион болельщиков, и мне всегда говорили, что здесь болеют за гостей. Оказалось, нет, болели хорошо и за нас. Спасибо им.
— Как вам игра вратаря Павла Хомченко?
— Отличная игра с его стороны, все матчи проводит стабильно.
— Не было сомнений, что он должен играть с ЦСКА?
— А нам больше некого ставить.
— Следующий матч уже через два дня. Как будете готовиться?
— Завтра тренировка. Противник будет еще серьезнее или такого же уровня, как и ЦСКА. «Трактор» — серебряный призер, поэтому расслабляться рано. Каждое очко для «Сочи» на вес золота, — сказал главный тренер «Сочи».