46-летний фанат «Ак Барса» Антон Агафонов погиб в свой день рождения — он утонул, спасая беременную женщину с перевернувшегося катера на Волге

Известному фанату казанского клуба стоматологу Антону Агафонову сегодня исполнилось 46 лет.

Источник: Спортс"

Как информирует «Бизнес Online», в пятницу он отмечал 46-летие на Волге в компании 10 друзей и коллег. Агафонов вместе со знакомыми арендовал два катера.

Сообщается, что когда группа решила прокатиться по реке, на одном из транспортных средств оказалось 7 человек, вместо допустимых шести. Во втором катере находились трое, включая самого Агафонова.

В 10:40 катера вышли в русло Волги, на большой воде водитель первого катера совершил опасный маневр, в результате которого судно сильно накренилось, а затем перевернулось.

В сводке ГУ МЧС России по Республике Татарстан отмечается, что люди были без спасательных жилетов, а катер имел перегруз.

На помощь людям из перевернувшегося судна подошел второй катер. Агафонов прыгнул в воду, пытаясь спасти беременную женщину.

«Получается, что он как раз спасал беременную женщину. Она держалась за него… До тех пор, пока он сам не пошел ко дну. Утонул…» — сообщил источник.

Позднее прибывшие на место спасатели обнаружили тела двух утонувших девушек, поиски еще двух человек продолжаются, в том числе Агафонова.

Трое пострадавших были госпитализированы в Зеленодольскую ЦРБ, среди них 29-летняя беременная женщина. Сейчас она находится под наблюдением врачей.