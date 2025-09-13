46-летний фанат «Ак Барса» Антон Агафонов погиб в свой день рождения — он утонул, спасая беременную женщину с перевернувшегося катера на Волге

Как информирует «Бизнес Online», в пятницу он отмечал 46-летие на Волге в компании 10 друзей и коллег. Агафонов вместе со знакомыми арендовал два катера.
Сообщается, что когда группа решила прокатиться по реке, на одном из транспортных средств оказалось 7 человек, вместо допустимых шести. Во втором катере находились трое, включая самого Агафонова.
В 10:40 катера вышли в русло Волги, на большой воде водитель первого катера совершил опасный маневр, в результате которого судно сильно накренилось, а затем перевернулось.
В сводке ГУ МЧС России по Республике Татарстан отмечается, что люди были без спасательных жилетов, а катер имел перегруз.
На помощь людям из перевернувшегося судна подошел второй катер. Агафонов прыгнул в воду, пытаясь спасти беременную женщину.
«Получается, что он как раз спасал беременную женщину. Она держалась за него… До тех пор, пока он сам не пошел ко дну. Утонул…» — сообщил источник.
Позднее прибывшие на место спасатели обнаружили тела двух утонувших девушек, поиски еще двух человек продолжаются, в том числе Агафонова.
Трое пострадавших были госпитализированы в Зеленодольскую ЦРБ, среди них 29-летняя беременная женщина. Сейчас она находится под наблюдением врачей.