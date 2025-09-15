Ричмонд
Уил о 2:5 от «Барыса»: «Динамо» пропустило ужасные голы. Мы делаем много хороших вещей, но чего-то не хватает. Нужно решать проблемы и двигаться вперед вместе"

«Динамо» проиграло 4 из 5 матчей в нынешнем сезоне.

Источник: Спортс"

— Что скажешь о сегодняшней игре? Что произошло? Как это можно исправлять?

— Это тяжело описать. Мы делаем много хороших вещей на площадке, мы работаем. Но чего-то не хватает, не знаю…

— Что сегодня было с дисциплиной? Было много удалений, формат 5×3, два гола в меньшинстве пропустили.

— Да, все это было. Думаю, что некоторые моменты удалений можно было трактовать по-другому. Мы пропустили ужасные голы, которые мы не можем пропускать, если хотим выигрывать.

В конце концов, мы сделали выводы и извлекли уроки из наших ошибок. Если мы хотим измениться, нам нужно быть одной командой. И возвращаться к нашей игре шаг за шагом.

— Сегодня ты играл с Максимом Маминым, а не с Диланом Сикьюрой. Как ты себя чувствовал в такой связке?

— Было комфортно. Он отлично играет, трудится. Он может сделать разницу в игре. Неважно, с кем я играю, с ним или с Диланом — они оба отличные игроки. У нас сегодня были хорошие шансы, но не получилось.

— Сейчас команда возвращается в Москву, а через несколько дней летит во Владивосток. Что нужно сделать, чтобы поменять ситуацию?

— Да, у нас сейчас непростая часть сезона. Много выездов, причем дальних. Это непростой отрезок, но мы должны быть все вместе и идти в одну сторону. Если вспоминать прошлый сезон, то было подобное. Но мы всегда разговаривали в команде, оставались одним целым, и у нас все наладилось.

— Ты уже заговорил о прошлом сезоне. Можешь сравнить их?

— Мы получили опыт, но умудрились все равно проиграть. Кажется, что все немного повторяется. Надеюсь, мы уже прошли этот этап, и скоро все нормализуется. Хочу верить, что для этого нам потребуется меньше игр, чем в прошлом году.

Сейчас нужно решать проблемы и двигаться вперед вместе. Главное, что у нас есть цель и вместе мы — одна команда, — сказал нападающий «Динамо» Джордан Уил.