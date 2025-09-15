Уил о 2:5 от «Барыса»: «Динамо» пропустило ужасные голы. Мы делаем много хороших вещей, но чего-то не хватает. Нужно решать проблемы и двигаться вперед вместе"

— Да, у нас сейчас непростая часть сезона. Много выездов, причем дальних. Это непростой отрезок, но мы должны быть все вместе и идти в одну сторону. Если вспоминать прошлый сезон, то было подобное. Но мы всегда разговаривали в команде, оставались одним целым, и у нас все наладилось.